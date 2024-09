Recuperato nel lago di Garda il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato segnalato e recuperato oggi pomeriggio nelle acque del lago di Garda tra Sirmione e Desenzano, a circa un miglio dalla costa.

Le indagini

Dalle prime informazioni disponibili sembra che l'uomo fosse vestito e che sia quindi stata esclusa l'ipotesi che si trattati di un bagnante. Addosso però non ha documenti. Guardia Costiera, Polizia Locale e Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'identità della vittima e le cause del decesso