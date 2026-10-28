Coppa Italia, l’Union Brescia ospita ancora il Cittadella: la diretta

Dentro le seconde linee: il test suscita interesse soprattutto per questo. L’Union Brescia ospita il Cittadella per la seconda volta in quattro giorni. In ballo oggi non ci sono gli equilibri della lotta al vertice in campionato, ma un posto nei quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Chi passa affronta la vincente di Carpi-Ravenna, in campo anch’esse alle 20.30.
In questa pagina è disponibile, a partire dal fischio d’inizio, la diretta testuale del match. La radiocronaca su Radio Bresciasette è affidata a Michele Iacobello.
Tra i pali non gioca il portiere di coppa, Liverani, al quale è stato accordato un permesso per motivi familiari. Spazio dunque a Zacchi, che ritrova una maglia da titolare dopo il rientro di Gori dello scorso sabato. Prima gara stagionale dall’inizio per Nicola Pasini, che guida la linea a tre insieme a Sorensen e Boci.
In mediana straordinari per Mercati, che farà coppia con Frigerio, al debutto stagionale dal primo minuto. Restyling sulle fasce: Armati percorrerà il binario di destra, De Maria sul fronte opposto. L’attacco è leggerissimo: chance dall’inizio per il giovane Coulibaly, supportato da Lamesta e Di Molfetta. Ancora out Crespi e Spagnoli, assente pure Rizzo Pinna per un affaticamento.
Si gioca in gara secca, non ci sarà alcuna sfida di ritorno. In caso di parità al novantesimo si andrà direttamente ai calci di rigore. Quattro giorni fa il Brescia ha raccolto una vittoria pesantissima, ora il Cittadella punta a riscattarsi.