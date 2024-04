Convegni, progetti, iniziative musicali: torna il festival Carta della Terra

Convegni, progetti con le scuole, iniziative musicali e teatrali, mostre fotografiche e pubblicazioni, dal 22 aprile al 5 giugno in 30 comuni della provincia, declineranno in vari modi un unico tema: la tutela della diversità della vita. È la nona edizione del festival Carta della Terra, ideato da Fondazione Cogeme Ets nel 2015 per far conoscere i principi della «Carta della Terra», un documento internazionale approvato nel 2000 per promuovere la giustizia sociale, la pace e la sostenibilità in tutto il mondo.

Quest’anno il tema è la biodiversità: «È una tematica che tiene insieme la nostra storia ma anche la necessità di riportare all’attenzione di tutti alcune consapevolezze, il fatto che la natura è anche dentro di noi - spiega Daniela Mena, consigliera di Fondazione Cogeme -. Pensiamo che queste riflessioni siano un servizio a tutta la comunità».

La manifestazione, patrocinata da Provincia, Comune di Brescia, Kyoto Club, Cogeme Spa e Acque Bresciane Srl Sb, coinvolgerà più località tra Brescia, la Franciacorta e la Bassa occidentale, intersecandosi anche con altri eventi dei territori, come Franciacorta in fiore, con cui è previsto un convegno sulle api il 18 maggio alle 17 a Villa Secco d’Aragona a Cazzago. «Fondazione Cogeme lavora proprio per riuscire a tessere queste reti: l’idea è che il festival non sia solo una proposta con il territorio, ma per il territorio», aggiunge Mena.

L’evento inaugurale sarà all’auditorium del liceo Leonardo in via Balestrieri lunedì 22 aprile dalle 10 alle 12, in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra, con un convegno sulla plastica rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia: organizzato in collaborazione con il Leonardo e l’Ufficio scolastico provinciale, vi prenderanno parte l’accademia Laba e vari players del riciclo quali Corepla, A2A, Aprica, Montello.

Un altro convegno chiuderà la rassegna, il 5 giugno alle 10 all’Accademia Symposium di Rodendo Saiano, in cui si discuterà di «Driver della biodiversità: salute, agricoltura, urbanistica». In mezzo, il palinsesto prevede spettacoli teatrali, curati da Teatro Telaio e Fossick Project, workshop di Bao e Aps Lampedée, gite in bicicletta, passeggiate, presentazione di libri e la mostra fotografica «Le voci della Terra» di Federica Pellegrinotti, vincitrice del premio tesi di laurea «Si può fare di più» di Fondazione Cogeme, che sarà presentata il 22 maggio alle 10 al Collegio Lucchini a Brescia e riallestita il 26 maggio a Rudiano. Il programma completo è consultabile a questo indirizzo. Aggiornamenti saranno pubblicati sui social di Fondazione Cogeme.

A fianco di Cogeme, una lunga lista di collaborazioni, tra cui la Rete bibliotecaria bresciana e cremonese, l’Ufficio scolastico, le università Cattolica e Statale, ma anche realtà da territori: l’Associazione Terra della Franciacorta, l’Associazione comuni Terre Basse bresciane, i Comuni aderenti al progetto Pianura sostenibile, la Convenzione Comuni Monte Orfano.