Controlli della Locale, rifiuti abbandonati e aggressione agli agenti

Nella notte tra il 12 e 13 settembre le forze dell’ordine hanno multato quattro esercizi commerciali tra via Volta e piazzale Arnaldo. Fermato anche un uomo che si è scagliato contro la polizia
La Polizia Locale ha intensificato in questi giorni i controlli notturni nel centro di Brescia, con particolare attenzione al contrasto del degrado urbano e all’abbandono dei rifiuti.

Nella notte tra il 12 e il 13 settembre gli agenti hanno pattugliato via Alessandro Volta, a ridosso di piazza Loggia, e l’area di piazzale Arnaldo. Qui hanno sorpreso i dipendenti di quattro locali intenti a conferire in modo irregolare i sacchi della spazzatura. Per loro sono scattate otto sanzioni amministrative: quattro in via Volta e quattro nella zona di piazzale Arnaldo. Durante l’operazione, attorno alle 4 del mattino, sono state fermate anche tre persone colte a urinare in strada: inevitabili le multe per atti contrari al decoro urbano.

Quando l’intervento sembrava concluso, un uomo si è avvicinato agli agenti insultandoli e tentando di aggredirli. La Polizia Locale ha evitato lo scontro fisico, ma l’aggressore ha continuato a ostacolare l’operato delle pattuglie, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità. Solo grazie all’arrivo di altri rinforzi è stato immobilizzato e condotto al Comando di via Donegani. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di fornire le proprie generalità.

