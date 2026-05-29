Controlli in Stazione e nei negozi: maxi-servizio interforze a Manerbio

Servizio straordinario interforze a Manerbio disposto a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura. In base alle determinazioni assunte durante il vertice, il Questore ha predisposto un articolato piano di controllo del territorio con il coinvolgimento di diverse forze di polizia. All’operazione hanno preso parte i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Locale, supportati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano. Complessivamente sono state impiegate una trentina di unità delle forze dell’ordine.

Il servizio si è sviluppato attraverso numerosi posti di controllo distribuiti in punti strategici del paese, con verifiche su persone e veicoli in transito. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli esercizi commerciali, con controlli agli avventori e attività di monitoraggio nelle aree maggiormente frequentate. I controlli hanno inoltre interessato la stazione ferroviaria e altri obiettivi sensibili del territorio, nell’ambito di un più ampio dispositivo finalizzato alla prevenzione dei reati e al rafforzamento della percezione di sicurezza tra i cittadini.