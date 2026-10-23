Controlli in stazione a Brescia: 3.220 identificati e nove denunce

Sono 3.220 le persone identificate nei giorni scorsi dalla Polfer alla stazione ferroviaria di Brescia e nelle aree limitrofe. Nove persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica per diversi reati, mentre due sono state sanzionate perché, in stato di alterazione alcolica, camminavano lungo i binari. I controlli, proseguiti anche nelle scorse settimane, hanno riguardato i viaggiatori in arrivo e in partenza, con verifiche a campione su persone e bagagli e ispezioni all’interno dei depositi. L’obiettivo è prevenire i reati e garantire la sicurezza di chi frequenta quotidianamente la stazione.
I controlli
Tra gli episodi contestati c’è una molestia ai danni di una viaggiatrice su un treno regionale, per la quale è stato denunciato un cittadino bengalese di 41 anni, con precedenti e titolare dello status di asilo politico. Un cittadino italiano residente in provincia di Bergamo è stato invece denunciato per aver minacciato e oltraggiato pubblicamente una pattuglia della Polizia di Stato nel piazzale della stazione. Denunciato anche un cittadino tunisino di 34 anni, domiciliato in provincia di Cremona e irregolare sul territorio nazionale, per non aver ottemperato a un ordine di espulsione. Un altro intervento ha riguardato una donna indiana di 40 anni, residente in provincia di Cremona e con precedenti, accusata di aver sottratto il cellulare dalla vettura di un conoscente al termine di un acceso diverbio.
Le attività investigative hanno inoltre permesso di individuare i presunti responsabili di due episodi avvenuti in altre stazioni della provincia. Un cittadino marocchino di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato per un danneggiamento alla stazione ferroviaria di Chiari. Per un furto aggravato in concorso commesso nella stazione di Desenzano del Garda sono stati invece denunciati due uomini senza fissa dimora, un francese di 26 anni e un algerino di 29 anni, entrambi con precedenti. Infine, due cittadini stranieri, un croato di 63 anni residente a Brescia e un indiano di 52 anni residente in provincia, sono stati sanzionati dopo essere stati sorpresi a camminare lungo i binari in stato di alterazione alcolica.