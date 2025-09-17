Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Minori in comunità, contributi dalla Regione per 35 Comuni bresciani

La Giunta lombarda ha stanziato in totale 2,6 milioni per 331 paesi sotto i 5mila abitanti. Il finanziamento servirà a sostenere le spese di inserimento in strutture residenziali di minorenni allontanati dalle famiglie
Il municipio di Cellatica, uno dei 35 comuni bresciani beneficiari del contributo - © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Cellatica, uno dei 35 comuni bresciani beneficiari del contributo - © www.giornaledibrescia.it
La Giunta regionale ha stanziato un contributo straordinario di 2,6 milioni di euro per le spese di inserimento di minori nelle comunità, dedicato ai Comuni sotto i 5mila abitanti. Il contributo straordinario si aggiunge alla quota ordinaria del Fondo sociale regionale ed è destinato a 331 comuni lombardi, di cui 35 in provincia di Brescia: i fondi dovrebbero servire a supportare i piccoli paesi nelle spese di inserimento dei minori allontanati dalle famiglie con provvedimento dell’autorità giudiziaria in comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia. Secondo quanto riferito dalla Regione, nel 2024 i piccoli comuni lombardi hanno speso in totale 13.126.682 euro per interventi nell’ambito delle comunità residenziali per minori.

I comuni beneficiari del contributo regionale nell’Ats di Brescia sono: Berlingo, Cellatica, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Moniga del Garda, Puegnago sul Garda, Bovegno, Polaveno, Lograto, Longhena, Maclodio, Pompiano, Remedello, Azzano Mella, Capriano del Colle, Nuvolento, Nuvolera, San Zeno Naviglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Urago d'Oglio, Cigole, Isorella, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Verolavecchia, Marone, Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Sabbio Chiese e Vestone.

L’assessora Lucchini

«La nostra Regione considera strategica la programmazione locale dei servizi e degli interventi sociali, pertanto ho voluto garantire continuità a questo contributo molto atteso dagli amministratori locali – ha dichiarato l’assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini –. Si tratta di un intervento che andrà a favorire sia la tutela dei minori allontanati dalla famiglia e inseriti nelle comunità educative sia le amministrazioni locali. La Conferenza delle Regioni – aggiunge –, raccogliendo l’istanza della Lombardia, ha votato a favore dell’istituzione di un fondo dedicato. Impegno concretizzatosi con la cifra di 100 milioni di euro messa a disposizione dal Ministero dell’Interno e destinata a sostenere proprio le spese dei piccoli Comuni per i minori in comunità».

