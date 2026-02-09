Clochard morti, il quartiere si riunisce per commemorarli

Il Consiglio di Quartiere Porta Milano organizza per mercoledì 11 febbraio un momento di commemorazione in memoria delle due persone morte nei parchi del nostro quartiere nei giorni scorsi.

Leggi anche Due clochard morti in 24 ore: solitudine e degrado in via Milano

L’appuntamento

L’incontro si terrà al Parco Nassiriya, alla presenza del Parroco di Porta Milano alle 12.

L'avviso pubblico - © www.giornaledibrescia.it

Sarà un momento semplice di raccoglimento, preghiera e memoria, aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare due persone che hanno perso la vita nella solitudine e per esprimere la vicinanza della comunità del quartiere.