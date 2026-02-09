Giornale di Brescia
Clochard morti, il quartiere si riunisce per commemorarli

Un momento di preghiera aperto a tutta la cittadinanza: lo organizza il Consiglio di quartiere di Porta Milano. Appuntamento mercoledì alle 12 al Parco Nassiriya
Polizia al parco Caduti di Nassiriya, dove è stato trovato il secondo clochard - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Polizia al parco Caduti di Nassiriya, dove è stato trovato il secondo clochard - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il Consiglio di Quartiere Porta Milano organizza per mercoledì 11 febbraio un momento di commemorazione in memoria delle due persone morte nei parchi del nostro quartiere nei giorni scorsi.

L’incontro si terrà al Parco Nassiriya, alla presenza del Parroco di Porta Milano alle 12.

L'avviso pubblico - © www.giornaledibrescia.it
Sarà un momento semplice di raccoglimento, preghiera e memoria, aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare due persone che hanno perso la vita nella solitudine e per esprimere la vicinanza della comunità del quartiere. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

mortoclochardPorta MilanosenzatettocommemorazioneBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario