Consiglio comunale di Brescia: sul tavolo l’approvazione del progetto definitivo del tram

Sarà il tram il tema chiave al centro del Consiglio comunale di Brescia, convocato dal presidente Roberto Rossini alle 9 di questa mattina, lunedì 24 giugno, a Palazzo Loggia: è possibile seguire il dibattito in diretta streaming su questa pagina. Un passaggio chiave, quello che l’Aula si troverà a discutere e votare oggi: i consiglieri sono infatti chiamati a promuovere (o bocciare) il progetto definitivo del T2, una delle opere infrastrutturali che caratterizzerà questo mandato a guida Laura Castelletti.

Le interrogazioni

La seduta politico-amministrativa seguirà però la tradizionale architettura organizzativa: la prima ora sarà dedicata infatti alle interrogazioni a risposta orale rivolte a sindaca e assessori.

In particolare, le opposizioni chiederanno alla Giunta di avviare un approfondimento per capire se, in vista delle future consultazioni elettorali, sarà possibile individuare delle sedi di seggio alternative agli edifici scolastici. Tornerà al centro anche il caso San Filippo, tema sul quale lo scontro si trascina ormai da quasi un anno, così come per l’affaire sicurezza, che verrà riproposto a partire da ripetuti atti vandalici che hanno riguardato il quartiere di Chiesanuova.

Il focus sul tram

Sarà però indubbiamente il tram il «re» del confronto, un progetto da 426,3 milioni di euro (di cui solo quasi 4 quelli che usciranno dal portafoglio comunale) che unirà Fiera e Pendolina. Sul tavolo di Palazzo Loggia c’è l’approvazione del progetto definitivo, ultimo passaggio che separa l’opera dalla gara d’appalto per poi proseguire con l’aggiudicazione e con l’avvio dei cantieri nel 2025.

Quello della T2 sarà un tracciato snodato su 21 fermate per poco meno di 11 chilometri e sarà complementare al percorso della metropolitana. Secondo le previsioni e i dati presentati dal vicesindaco e assessore alla Mobilità, Federico Manzoni, grazie all’entrata in funzione del tram, nel 2032 i passeggeri del trasporto pubblico locale aumenteranno del 47%, con una riduzione del traffico veicolare privato del 5%.