Furti e auto vandalizzate, a Chiesanuova si prepara la petizione

Lunedì sera c’è stata la riunione dei residenti esasperati: «In extremis via alle ronde»

Un'auto presa di mira in via Perugia - Foto © www.giornaledibrescia.it

La pazienza è talmente al limite che più di qualcuno, tanto nelle riunioni virtuali sul gruppo social quanto in quelle vis à vis, è sbottato: «Qui non c’è alternativa alle ronde: ci organizziamo e poi vada come vada». Quartiere Chiesanuova, l’ondata di furti con i vetri delle auto in frantumi va avanti da mesi e non accenna a fermarsi. Anzi. «La mia auto è stata danneggiata due volte questa settimana», «ecco le fotografie della mia», «a me hanno scollegato anche i fili», «io l’avevo direttamente