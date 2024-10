Consiglio comunale, ci sono le petizioni contro la nuova raccolta del verde

È di nuovo tempo di Consiglio comunale. Alle 14 inizierà la seduta che sarà possibile seguire in diretta streaming su questa pagina. Il nuovo sistema di raccolta del verde resta uno dei temi più caldi e oggi in aula si discuterà delle due petizioni popolari che sono state presentate alla Loggia. Il messaggio è chiaro: molti cittadini vogliono che restino i green box in città.

Le interrogazioni

Nell’ora dedicata alle interrogazioni il centrodestra chiederà delucidazioni in merito allo spaccio e degrado nel parcheggio di via Goito, ma anche sulla problematica dei rifiuti fuori cassonetto, sulla movida in carmine e sul patrocinio del Comune – e anche la sponsorizzazione da parte di A2A – al Pride.

Gli altri temi

Ci sarà poi la questione della chiusura di Bankitalia e tra gli ordini del giorno figurano anche tematiche legate al bilancio partecipativo, il nuovo carcere di Brescia e la riduzione del conferimento di rifiuti al termovalorizzatore: da tempo l’opposizione chiede la chiusura della terza linea di combustione