Confesercenti: «La stazione Tav del Garda deve essere a Desenzano»

«Nessun derby o tempo supplementare: la stazione Tav del Garda deve essere Desenzano, unica vera città del lago in grado di assolvere fino in fondo alla funzione di Hub del Garda tutto anche in chiave di destagionalizzazione». Così Barbara Quaresmini, presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale a proposito dell’opportunità di costruire una stazione ferroviaria della Tav a Desenzano del Garda.

Tra le tante ragioni a supporto del «sì», Confesercenti sottolinea come sia «sufficiente pensare che tra le 10 località più visitate dell’intera regione 6 sono localizzate sul Garda Bresciano - afferma Mattia Maggioni, referente Confesercenti per il Lago di Garda -. Alla luce di questi numeri troviamo di grande importanza la realizzazione della stazione Tav sul nostro territorio e crediamo sia fondamentale per il turismo del Garda bresciano, che con suoi 8 milioni di presenze l’anno rappresenta il principale polo turistico della Lombardia dopo la città di Milano».

L’aspetto turistico, secondo Confesercenti, non è però l’unico che potrà trarre beneficio dall’opera. Connessa alla realizzazione della fermata Tav sul Garda Bresciano c’è anche una prospettiva legata alla sostenibilità, in quanto il potenziamento ferroviario permetterà di sfoltire l’intenso traffico presente sulle strade del territorio.