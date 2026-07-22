Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Condannato, gira libero in via dei Mille: arrestato 33enne a Brescia

L'uomo, un 33enne ivoriano irregolare in Italia, doveva scontare 5 mesi di carcere per truffa a Pavia
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it
Una volante della Polizia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa, e invece girava liberamente per le vie della città: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale.

I poliziotti hanno eseguito l'ordine di Carcerazione emesso dalla Procura di Pavia, a seguito di una condanna definitiva, nei giorni scorsi nelle vicinanze di un ristorante in via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
CarminearrestoBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...