Condannato, gira libero in via dei Mille: arrestato 33enne a Brescia

Avrebbe dovuto scontare una pena di 5 mesi di reclusione per truffa, e invece girava liberamente per le vie della città: gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato del Carmine hanno arrestato un uomo di 33 anni della Costa d'Avorio, irregolare sul territorio nazionale.
I poliziotti hanno eseguito l'ordine di Carcerazione emesso dalla Procura di Pavia, a seguito di una condanna definitiva, nei giorni scorsi nelle vicinanze di un ristorante in via dei Mille in città, mentre il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale, in modo tale da poter procedere alla sua espulsione dall’Italia.