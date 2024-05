Condannato a 10 anni per sequestro di persona pluriaggravato il foreign fighter bresciano

È stato condannato a 10 anni per sequestro di persona pluriaggravato Samir Bougana: per il foreign fighter nato a Gavardo, già condannato a quattro anni per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e per sequestro di persona pluriaggravato, è stata riconosciuta l'aggravante dell'odio razziale e del terrorismo.

Un giovane siriano arrivato in Germania l’aveva riconosciuto tra le persone che lo avevano torturato in un carcere siriano quando aveva 14 anni. Per lui il pubblico ministero Erika Battaglia aveva chiesto una condanna a 12 anni di carcere questa mattina al tribunale di Brescia.