Idroelettrico e le concessioni scadute in Lombardia: ora le gare

La gran parte degli affidamenti sono scaduti da anni o in scadenza e la Regione, nonostante i ricorsi presentati dagli attuali gestori, intende tirare dritto e indire i bandi

Quelle più «famose» e dibattute sono senza dubbio le balneari. Ma c’è un altro «dossier concessioni» su cui politica e operatori stanno litigando a suon di carte bollate, arrovellandosi ormai da anni. Una partita che – pur passando in sordina, quasi inosservata – porta in dote una posta in gioco molto più alta, con tanto di conseguenze economiche e strategiche nel breve periodo. Si tratta delle grandi derivazioni idroelettriche o meglio, per l’appunto, delle loro concessioni. L’autunno riapre il