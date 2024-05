Con il «nuovo» porto commerciale a Sale Marasino si gettano le basi per un futuro green

Il porto commerciale di Sale Marasino è determinante per i trasporti di merce e mezzi dalla terra ferma a Monte Isola, ma anche per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali necessari ai lavori eseguiti sulle rive e sui porti del mediolago, quelli che vengono eseguiti da una chiatta per l’impossibilità di accesso da terra.

In più è l’ingresso in paese da sud per chi percorre la costiera 510 sebina, e in ottica futura sarà il punto fermo a cui potrebbe «agganciarsi» la pista ciclo-pedonale che l’Amministrazione comunale salese intende realizzare a sbalzo sul lago, unendo il porto alla zona in cui si trova lo svincolo che conduce in località Saletto.

Tutte queste caratteristiche lo rendono strategico (tanto che nel corso delle operazioni la linea diretta con Monte Isola non è mai stata interrotta) e hanno spinto Comune e Autorità di bacino a rinnovarlo per renderlo più funzionale, con un investimento di 450mila euro provenienti da Regione Lombardia, arrivati sul territorio proprio attraverso l’Autorità che ha il suo quartier generale a Sarnico.

Cantieri

Qualche giorno fa i lavori sono finiti. A svolgerli, dallo scorso novembre, è toccato alla società Ziliani, che diretta dal progettista ingegner Lorenzo Mussinelli ha rinnovato l’intera area a lago attrezzata, di circa 3.500 metri quadri, confinante con il Comune di Sulzano. In sei mesi operai e tecnici hanno revisionato e adeguato i due ingressi-uscite carrai che uniscono la ex provinciale al porto, con l’obiettivo di migliorare visibilità e sicurezza, ridisegnando le aiuole che delimitavano i passaggi per i veicoli in modo da favorire le manovre e migliorare la visibilità, soprattutto in uscita.

Di seguito si è rifatta la pavimentazione in porfido, deteriorata negli anni dalle migliaia di manovre dei mezzi pesanti e già sottoposta numerose volte a lavori di parziale ripristino, e si è provveduto ad ammodernare l’impianto di illuminazione, sostituendo le lampade con le moderne luci led per aumentare il livello di visibilità notturna e ridurre i consumi. Un restyling è toccato anche al fondo delle zone di transito carrale e pedonale a margine del porto, di fianco alla Sp 510, che oggi ospitano un nuovo, breve tratto di pista ciclo-pedonale.

Primo step

Come ricordato dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Zanardini e dal sindaco Marisa Zanotti, «i lavori al porto sono il primo tassello della sistemazione di una zona periferica ma importante, destinata a migliorare in futuro la fruibilità e l’accesso al paese per l’avvento di un nuovo tratto di ciclo-pedonale in passerella sull’acqua, un progetto del valore di circa 1 milione di euro che il Comune ha appena candidato a un bando regionale da cui spera di incassare buona parte dei costi per l’opera».