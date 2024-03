Dopo cinque anni di intoppi la motonave ibrida Predore è finalmente pronta

Sarà spinta da un motore ibrido elettrico e diesel e trasporterà 150 persone da Predore per i tour di Montisola e lungo le altre tratte. Oggi il varo sul lago d’Iseo

2 ' di lettura

La motonave Predore è «ciò che il territorio si aspettava da tempo» come hanno sottolineato prima del varo, avvenuto nel pomeriggio a Predore, i rappresentanti degli enti comunali e regionali. L’attesa è stata infatti abbastanza lunga (cinque anni), anche in seguito a diverse implicazioni legali. La Predore era arrivata sul lago d’Iseo nel maggio 2018 e doveva entrare in funzione per la stagione estiva 2019; il progetto però si è arenato per problemi ai due motori. In seguito a ciò la società di