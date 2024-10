Con «Guarda, è così che si fa!» torna l’educazione ambientale nelle scuole

«Guarda, è così che si fa!». Un titolo evocativo per un progetto importante. A2A e il Comune di Brescia, in collaborazione con Aprica, scendono in campo con un’iniziativa dedicata alle scuole elementari e medie della città. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti promuovendo i valori della sostenibilità e approfondendo le tematiche legate all’ambiente e all’ecologia.

Il progetto

Saranno quattro i focus tematici: raccolta differenziata, riduzione degli sprechi, economia circolare, compostaggio. Ma «due sono le parole fondamentali che descrivono i progetto: collaborazione e linguaggio», precisa Elena Tondini, responsabile Brand strategy communication and media planning di A2A. «La collaborazione tra Comune, A2A e gli insegnanti ha certamente arricchito la città – spiega –. Alla base dei nostri successi c’è poi l’evoluzione del linguaggio: ogni anno cerchiamo di adottare quello più vicino ai giovani».

Elena Tondini, responsabile Brand strategy communication and media planning di A2A - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Guarda, è così che si fa!» è infatti un’iniziativa che si pone in continuità con il progetto biennale «Tutti in campo per il nostro pianeta!» che negli ultimi due anni ha coinvolto 117 classi e premiato 12 elaborati sul tema dell’economia circolare.

Il progetto di quest’anno si svilupperà in tre fasi. La formazione, in cui educatori specializzati e Davide Briosi (influencer e volto televisivo bresciano) terranno una formazione di 1 ora e 30 minuti su economia circolare, raccolta differenziata e spreco alimentare. Ci sarà poi un introduzione al videomaking, che servirà ai ragazzi per svolgere il contest.

Il secondo passo prevede infatti che le classi realizzino spot video, valutati da una giuria e condivisi poi con le famiglie. Infine la premiazione: Per classi saranno divise in tre categorie e per ognuna ci saranno premi (che verranno assegnati a maggio) dal valore di 900, 600 e 300 euro per l’acquisto di materiale scolastico.

La presentazione del progetto - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un premio assoluto per la qualità realizzativa sarò assegnato a un video delle scuole elementari e a uno delle scuole medie: questi lavori saranno trasmessi su Teletutto.

Si può ancora aderire all’iniziativa e i docenti interessati possono mandare una mail a A2AscuoleBrescia@ellisse.it prima di martedì 29 ottobre per le scuole elementari e prima del 14 novembre per le scuole medie. In questi due giorni ci sarà la formazione per i docenti e il personale ausiliario.

Impegno

«Vogliamo cercare di diffondere quelli che per noi sono contenuti importanti» – sottolinea l'assessora all’Ambiente Camilla Bianchi –. Poniamo un'attenzione specifica alla raccolta differenziata e anche al compostaggio: un’azione di economia circolare che abbiamo voluto proporre anche a tutta la città».

Le assessore Camilla Bianchi e Anna Frattini - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Parole condivise dall’assessora all’Istruzione Anna Frattini: «Questo è un progetto che le scuole attendono con voglia – evidenzia –. Non è scontato che ci sia tutta questa attenzione attorno all’iniziativa: è un segnale di grande responsabilità anche da parte di chi lavora nelle scuole».

Nelle scuole

Aprica si impegna nelle scuole per diffondere tra gli studenti la consapevolezza e le competenze sui temi della raccolta differenziata,

«Nelle scuole primarie avremo interventi di un'ora per la classe prima e seconda e di due ore per la classe terza, quarta e quinta. Nelle scuole secondarie di primo grado le lezioni saranno di due ore», precisa la dottoressa Tondini.

L'amministratore delegato di Aprica Filippo Agazzi - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Il progetto scuole ha una tradizione ultra decennale – spiega l’amminitratore delegato di A2A Filippo Agazzi –. Abbiamo però deciso di contestualizzarlo con i temi che riguardano la città. L’iniziativa interessa molto, lo testimoniano gli 80 docenti che hanno partecipato alla presentazione».