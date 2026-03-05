Comuni montani, nuovo ribaltone: esclusi Monte Isola, Sabbio Chiese e Salò

Nuovo ribaltone nella classificazione dei Comuni montani prevista dalla legge «sulla Montagna» approvata a settembre 2025. All’esclusione di Iseo, Roè Volciano e Gussago si aggiunge infatti quella di Monte Isola, Sabbio Chiese e Salò. A comunicarlo è il il deputato bresciano del Partito democratico Gian Antonio Girelli.

«Siamo di fronte all’ennesimo pasticcio del Governo. Dopo mesi di annunci, correzioni e ripensamenti, la riclassificazione dei Comuni montani si chiude con decisioni incomprensibili che penalizzano ancora una volta il territorio bresciano – attacca Girelli –. Nel documento finale risultano infatti esclusi dalla classificazione montana Gussago, Iseo, Monte Isola, Roè Volciano, Sabbio Chiese e Salò, Comuni che fino ad oggi erano stati considerati parte integrante delle aree montane o comunque inseriti nei sistemi territoriali delle comunità montane.

«Si tratta di una scelta difficile da comprendere e ancora più difficile da giustificare. Dopo aver già modificato più volte i criteri iniziali, il Governo arriva a un risultato che continua a produrre esclusioni arbitrarie e incoerenti».

Ma il deputato dem va oltre e parla apertamente di «incapacità politica»: «Dalla vicenda della Corda Molle alla classificazione dei Comuni montani, ciò che emerge è una costante: l’incapacità di questo Governo di affrontare seriamente i problemi dei territori. Decisioni confuse, criteri che cambiano in corsa e risultati che penalizzano amministrazioni locali e comunità».