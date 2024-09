Consiglio comunale tra bilancio consolidato e rinnovo dei permessi di soggiorno

Bilancio consolidato, adesione alla Rete Unicef-città amiche dell’infanzia e la mozione sul rinnovo e la consegna dei permessi di soggiorno ai cittadini residenti a Brescia. Queste, in estrema sintesi, i temi principali al centro del primo Consiglio comunale dopo la pausa estiva, convocato dal presidente Roberto Rossini alle 9 di questa mattina, venerdì 27 settembre, a Palazzo Loggia: è possibile seguire il dibattito in diretta streaming su questa pagina.

Le interrogazioni

La prima ora della seduta è, come da tradizione, dedicata alle interrogazioni dei consiglieri comunali alla Giunta. Le prime quattro riguardano chiarimenti in merito alla programmazione e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in centro storico; la predisposizione di Open bilancio; l’adozione dell’opzione del Rid per il pagamento dei tributi comunali e la situazione in cui si trovano corso Garibaldi e corso Mameli.

Bilancio consolidato

La giornata proseguirà poi con le delibere. A scaldare il ring politico sarà il confronto politico e amministrativo sul Bilancio consolidato, i conti che riguardano le società partecipate dal Comune, tra cui A2A, Brescia Infrastrutture, Brescia Mobilità, Centrale del Latte, San Filippo, Consorzio Brescia Mercati, Fondazione Brescia Musei, Fondazione Brescia solidale, Agenzia Tpl e Centro teatrale bresciano.

Quindi, stando al cronoprogramma, toccherà alla mozione presentata dal centrosinistra in merito al problema del rinnovo e della consegna dei permessi di soggiorno, altro fronte caldo tra maggioranza e opposizione.