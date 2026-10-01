Vuole comprare un’auto con un assegno falso da 75mila euro, denunciato

Il proprietario della Porsche Macan si è insospettito e ha avvertito la Polizia: fermato per la tentata truffa un 32enne della provincia di Avellino

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 01 ottobre 2026 1 ' di lettura

Un assegno (foto simbolica) Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti tentata truffaassegno falsoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...