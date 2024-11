Come sta andando lo sciopero del trasporto locale a Brescia

Ore 7, stazione sopraelevata delle corriere. Studenti che vanno a scuola, persone che vanno al lavoro. Qualche bus c’è, ma decisamente con meno frequenza. E i disagi – corse saltate e ritardi per lo sciopero di ventiquattro ore del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati – inevitabilmente ci sono.

Il venerdì nero per chi deve spostarsi è cominciato, soprattutto per i pendolari.

Le corse e i servizi garantiti

Il personale incrocerà le braccia per tutta la giornata. A livello nazionale sono stati garantiti i servizi minimi indispensabili, cioè i collegamenti verso porti e aeroporti, la mobilità per i disabili e gli scuolabus per le scuole materne e elementari.

Per gli studenti che arrivano da fuori città il salvagente sono le corse garantite, e non le solite fasce. Per la provincia di Brescia e la città, Arriva e Brescia Trasporti hanno pubblicato sui propri siti l’elenco, mentre per la metro il servizio viene assicurato solo dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30.

Le testimonianze

Gabriele arriva da Monterotondo sul lago d’Iseo. «Stamattina l’autobus è passato e per fortuna non ho avuto molti problemi», dice. «Adesso devo raggiungere il Copernico».

Francesca è partita stamattina presto da Provaglio d’Iseo. «Il bus fortunatamente è arrivato allo stesso orario, puntuale. Adesso devo andare a prendere la metro», racconta. «Per il ritorno spero non manchino autobus o treni completamente».

Alle fermate degli autobus urbani, lo scenario non cambia. Molti studenti e persone in attesa, autobus più rari e pienissimi. Mariella si è alzata in anticipo per essere sicura di arrivare in orario al lavoro: «Devo prendere la linea 15 per via Sorbanella. Ho già preso la 3 e quella c’era» . Enrico pure deve andare in via Sorbanella: «Anche io sono uscito prima da casa. Ho dovuto prendere la metro perché l’autobus non c’era».