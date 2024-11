Oggi lo sciopero dei trasporti: si teme un venerdì nero

Brescia si prepara allo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati di categoria che, dopo il fallimento dei precedenti tentativi di rinnovo del contratto nazionale, hanno annunciato che non saranno rispettate le fasce di garanzia: il personale incrocerà le braccia per tutta la giornata. A livello nazionale sono stati garantiti i servizi minimi indispensabili cioè i collegamenti verso porti e aeroporti, la mobilità per i disabili e gli scuolabus per le scuole materne e elementari.

Per la provincia di Brescia e la città Arriva e Brescia Trasporti hanno pubblicato già da ieri sui propri siti l’elenco dettagliato delle corse garantite (consultabili qui e qui), mentre per quello che riguarda la metropolitana il servizio viene assicurato solo dalle 6 alle 9 e dalle 11.30 alle 14.30.

Adesione

I sindacati si aspettano una altissima adesione alla protesta da parte dei lavoratori che da tempo chiedono migliori condizioni di lavoro e un adeguamento degli stipendi alle mutate condizioni economiche generali. Per questo si teme che quello di oggi sarà un venerdì nero per chi deve spostarsi, primi tra tutti i pendolari.

Arriva già da ieri ha appeso volantini e cartelloni che informano dello sciopero sia alle fermate che sui mezzi, per cercare di ridurre i disagi.

In una lettera aperta all’utenza diffusa nelle scorse ore le organizzazioni sindacali hanno spiegato le ragioni della loro protesta: «Abbiamo assistito alla riduzione dei servizi e al decremento del potere d’acquisto dei salari, al peggioramento delle condizioni lavorative e all’aumento esponenziale delle aggressioni».