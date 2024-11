Come sta andando lo sciopero del trasporto in provincia di Brescia

Dopo la rottura nelle trattative tra sindacati e società Arriva oggi è stato indetto per oggi, martedì 19 novembre, uno sciopero del trasporto pubblico locale. È prevista l’astensione dal lavoro nell’ambito delle sottoreti gestite dai Consorzi Trasporti Brescia Nord e Trasporti Brescia Sud, dei seguenti orari: da inizio servizio alle ore 5.59; dalle ore 9.01 alle ore 11.29 e dalle ore 14.31 a fine servizio.

Sono interessate quindi tutte le linee: Valle Trompia, Garda, Valle Sabbia, Bassa Pianura Bresciana, Sebino, Franciacorta.

Nella Bassa

Un autobus di Arriva - © www.giornaledibrescia.it

Le fasce di garanzia non sono sempre state rispettate, con ripercussioni evidenti su studenti e pendolari. Sulla tratta in direzione Brescia i disservizi sono stati contenuti: le corse verso e da Verolanuova, passando per San Paolo, Orzinuovi e Lograto, hanno rispettato quanto annunciato nei giorni scorsi dalla società di trasporti, con un servizio sostanzialmente regolare.

Situazione diversa, invece, per altre aree coinvolte dallo sciopero. A Manerbio diversi studenti sono rimasti a lungo in attesa degli autobus delle 7:35 e delle 8.45 presso la fermata di via Cremona, diretti a Leno per il normale svolgimento delle lezioni. I mezzi, però, non sono mai arrivati, costringendo i genitori a raggiungere i figli e a portarli personalmente nelle rispettive scuole. La giornata di sciopero proseguirà con il blocco totale del servizio dalle 9 alle 11.30 e dalle 14.30 fino al termine delle corse, con ulteriori disagi previsti per l’utenza.

In Valtrompia

Sciopero del trasporto, il passaggio di un autobus diretto a Gardone

Sembrerebbero essere state rispettate le fasce orarie di garanzia in Valtrompia: alle fermate di Inzino e Gardone non si sono registrati particolari disservizi tra i numerosi studenti diretti verso gli istituti valtrumplini e cittadini. Le corse dalle 6 alle 7 sono partite con regolarità da San Colombano alla volta della bassa valle, arrivando affollate – al solito – ma in orario nei punti nevralgici della zona: Gardone (sede dell’istituto Beretta) e Sarezzo (dove si trova l’istituto Primo Levi).