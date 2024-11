Come sta andando lo sciopero dei treni

Non ci sono stati particolari disguidi, almeno per il momento, nella giornata di sciopero nazionale del personale ferroviario viaggiante. I pendolari e in generale i fruitori abituali si sono adattati sfruttando la fascia protetta mattutina che ha garantito il servizio fino alle 9.

La stazione dei treni di Brescia - Foto © www.giornaledibrescia.it

Lo sciopero, indetto dal personale di Trenitalia, Italo, Trenord e Trenitalia T-Per a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione ai danni di un capotreno, è cominciato a 9.01 e proseguirà fino alle 16.59.

Leggi anche Capotreno accoltellato a Rivarolo, fermati due aggressori

Al momento sono solo alcuni i treni soppressi e anche quelli attualmente in circolazione non stanno accumulando particolari ritardi, ma la situazione è destinata a peggiorare durante le 8 ore di sciopero.

L’ampia comunicazione dello stesso ha evitato disguidi maggiori, scoraggiando l’utilizzo dei treni al di fuori delle fasce protette.

Venerdì 8 novembre ci sarà invece lo sciopero del trasporto locale. Non ci saranno fasce orarie garantite.