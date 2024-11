Trasporti: venerdì 8 novembre sciopero nazionale di 24 ore

Venerdì 8 novembre è stato proclamato, da parte delle principali sigle sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal, Ugl-Fna, Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas), uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale.

Come specifica anche Arriva Italia, lo sciopero non prevede fasce orarie nelle quali viene garantito il servizio, pertanto, potrebbero verificarsi cancellazioni e disagi sull’intero arco della giornata e per tutta la durata dello sciopero, anche sulle corse scolastiche normalmente garantite nei precedenti scioperi di settore.

Saranno assicurati solo i servizi minimi essenziali. L’elenco di tali servizi verrà pubblicato sui canali aziendali con adeguato anticipo.