Come si è chiusa l’udienza preliminare per il processo Wte

Diciassette richieste di rinvio a giudizio, quattro di non doversi procedere e un processo abbreviato. Si è chiusa con queste richieste l’udienza preliminare in programma oggi, lunedì 30 settembre, alla quale è approdata l’inchiesta per traffico illecito di rifiuti che ha acceso i riflettori sui fanghi tossici della Wte.

A chiedere e ottenere il processo abbreviato è stato Giuseppe Giustacchini, il titolare dell’azienda di Quinzano finita al centro delle indagini. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 7 ottobre, per l’intervento delle difese e dovrebbe concludersi il 4 novembre con le decisioni.