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Gira con un coltello a serramanico in auto: arrestato a Sirmione

Il 25enne ha precedenti penali e si era appostato in una zona residenziale. A Lonato, invece, una 19enne è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata: si era finta non udente per farsi dare dei soldi
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il coltello sequestrato dai militari
Il coltello sequestrato dai militari

Con l’avvio della stagione estiva i Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno intensificato i controlli sul territorio gardesano. Due interventi nelle ultime ore:

A Sirmione

Lo scorso 15 giugno i Carabinieri della Stazione hanno notato un’auto in sosta sospetta in via Karl Marx. Il conducente, un italiano 25enne del bresciano con precedenti per reati contro patrimonio e persona, è stato perquisito. Nel vano portaoggetti hanno trovato un coltello a serramanico, con una lama lunga 11 centimetri. L’uomo, che si era appostato in una zona residenziale, è stato arrestato in flagranza con l’aggravante della recidiva. Trattenuto nelle camere di sicurezza di Desenzano, attende il processo per direttissima al Tribunale di Brescia.

A Lonato del Garda

La Radiomobile ha controllato una Bmw con targa provvisoria francese nel parcheggio di un centro commerciale in via Tiracollo. A bordo cinque persone, di cui tre con precedenti per reati predatori. Un cittadino ha riferito di aver dato soldi a una delle donne per una finta raccolta fondi a favore di disabili: la donna fingeva di essere non udente, ma i militari l’hanno smentita durante l’identificazione. La straniera 19enne senza fissa dimora, già nota, è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata. Il denaro è stato sequestrato per restituirlo.

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