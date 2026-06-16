Gira con un coltello a serramanico in auto: arrestato a Sirmione

Il 25enne ha precedenti penali e si era appostato in una zona residenziale. A Lonato, invece, una 19enne è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata: si era finta non udente per farsi dare dei soldi

Roberto Manieri Giornalista 16 giugno 2026 1 ' di lettura