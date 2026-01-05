Cologne, investito in bicicletta: morto un uomo
Luca Bordoni
La vittima è Livio Zanni, 79enne residente a Palazzolo. È stato travolto da un’auto nella zona del centro commerciale «Il forte»
Tragico incidente a Cologne questa mattina poco prima delle 11: un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un’auto. Si tratta di Livio Zanni, 79 anni, residente a Palazzolo.
Secondo una primissima ricostruzione, l’auto che si stava immettendo nella zona del centro commerciale «Il forte» non avrebbe visto il 79enne che stava attraversando la strada. Caduto a terra è stato soccorso dal personale sanitario inviato sul posto, purtroppo vani i tentativi di animarlo, l’anziano è morto poco dopo.
