Cologne, investito in bicicletta: morto un uomo

Tragico incidente a Cologne questa mattina poco prima delle 11: un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un’auto. Si tratta di Livio Zanni, 79 anni, residente a Palazzolo.

Secondo una primissima ricostruzione, l’auto che si stava immettendo nella zona del centro commerciale «Il forte» non avrebbe visto il 79enne che stava attraversando la strada. Caduto a terra è stato soccorso dal personale sanitario inviato sul posto, purtroppo vani i tentativi di animarlo, l’anziano è morto poco dopo.