Il dolore di Collebeato, morto il vicesindaco Paolo Manini

Barbara Fenotti
È scomparso a 65 anni per una malattia. Proclamato il lutto cittadino per lunedì 9 marzo, giorno dei funerali
Paolo Manini aveva 65 anni
Paolo Manini aveva 65 anni
È stato proclamato il lutto cittadino a Collebeato per la scomparsa del vicesindaco e consigliere comunale Paolo Manini, morto all’età di 65 anni a causa di una malattia. La decisione è stata annunciata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Mazzolini per esprimere il cordoglio dell’intera comunità.

Il lutto cittadino sarà osservato lunedì 9 marzo, giorno in cui si terranno le esequie alle 10 nella parrocchiale Conversione di San Paolo. In quella giornata le bandiere sulle sedi comunali saranno esposte a mezz’asta con nastro nero e gli uffici comunali resteranno chiusi, ad eccezione dei servizi essenziali. È stata inoltre allestita la camera ardente nell’aula consiliare Sala della Pace, dove si può far visita dalle 9 alle 19.

L’Amministrazione ha disposto anche l’annullamento di tutte le manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dal Comune fino al giorno del funerale e ha invitato cittadini, associazioni e attività commerciali a partecipare in segno di raccoglimento e rispetto alla cerimonia funebre. Le associazioni del territorio sono state invitate a presenziare con gagliardetti e labari.

L’impegno

Manini era da tempo una figura attiva nella vita pubblica del paese. In passato è stato segretario del Partito Comunista Italiano e dei Democratici di Sinistra a livello locale ed è stato tra i sostenitori dell’Unione democratica per Collebeato. Dal 2016 sedeva in Consiglio comunale, inizialmente come capogruppo, mentre dal 2021 ricopriva il ruolo di vicesindaco e assessore con deleghe a cultura, biblioteca, sport e associazioni.

Grande appassionato di sport, per anni ha allenato squadre di calcio giovanili ed è stato giocatore e presidente del gruppo tennis tavolo della Polisportiva Collebeato. Molto attivo anche nel volontariato, è stato socio fondatore del gruppo di acquisto solidale del paese e, come volontario della Uisp, ha organizzato per alcuni anni il Progetto carcere.

«Paolo è stato un uomo buono e generoso. Ci lascia un grande esempio di partecipazione, capacità di dialogo, passione politica e impegno per il bene comune», ha dichiarato il sindaco Mazzolini ricordando il suo vice

