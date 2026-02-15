Coccaglio, investita in bici muore dopo un mese: addio ad Angela Bonotti

Non ce l’ha fatta Angela Bonotti, la donna di 79 anni che il 14 gennaio era stata investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta una rotonda di Coccaglio. Le sue condizioni erano subito apparse gravi ed era stata trasferita in codice rosso in ospedale. Purtroppo non si è mai ripresa e nelle scorse ore è stato constatato il decesso.

L’automobilista che aveva investito la signora, come prassi in questi casi, è indagato per omicidio stradale. I funerali saranno celebrati martedi a Coccaglio, paese dove l’anziana viveva.