Coccaglio, investita mentre attraversa con la bicicletta: è grave

Una donna, classe 1946, è stata travolta all’uscita da una rotonda: è stata trasferita in codice rosso al Civile
  I mezzi coinvolti nell'incidente a Coccaglio
    La donna è stata investita all'altezza della rotonda
AA

Grave incidente questa mattina a Cologne, lungo via Achille Grandi. Una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada con la sua bicicletta nelle vicinanze di una rotonda. A travolgerla un’auto guidata da un 39enne.

Sul posto i carabinieri e diverse ambulanze, che hanno trasferito la donna in condizioni gravissime in ospedale.

Argomenti
incidente stradaleinvestimentociclistaCologne
