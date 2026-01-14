Coccaglio, investita mentre attraversa con la bicicletta: è grave
Una donna, classe 1946, è stata travolta all’uscita da una rotonda: è stata trasferita in codice rosso al Civile
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - I mezzi coinvolti nell'incidente a Coccaglio © www.giornaledibrescia.it - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
- La donna è stata investita all'altezza della rotonda - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
AA
Grave incidente questa mattina a Cologne, lungo via Achille Grandi. Una donna è stata investita mentre stava attraversando la strada con la sua bicicletta nelle vicinanze di una rotonda. A travolgerla un’auto guidata da un 39enne.
Sul posto i carabinieri e diverse ambulanze, che hanno trasferito la donna in condizioni gravissime in ospedale.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.