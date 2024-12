Cocaina, hashish e marijuana: due arresti tra Pisogne e Calcinato

Ieri a Pisogne i carabinieri hanno arrestato un 24enne italiano per detenzione ai fini di spaccio. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 95 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, materiale atto al confezionamento e 250 euro in contanti. Tutta la merce è stata sequestrata dopo la perquisizione.

A Calcinato

Scoperta una serra nella quale veniva coltivata marijuana a Calcinato - Foto Carabinieri Brescia © www.giornaledibrescia.it

Sempre ieri, a Calcinato, i militari hanno perquisito una serra realizzata per coltivare in casa piante di marijuana: circa un chilo quella sequestrata, oltre a strumenti per il confezionamento e per la vendita al dettaglio. Anche in questo caso, il proprietario dell'abitazione è stato arrestato.