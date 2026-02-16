Cocaina, hashish e un coltello in auto: due arresti per spaccio

Nella tarda serata di sabato i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato a Paderno Franciacorta due uomini, un italiano e un cittadino nato in Israele, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di pattugliamento l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura di grossa cilindrata che transitava lungo le vie del centro abitato. Alla vista della pattuglia, il passeggero ha tentato repentinamente di disfarsi di un involucro lanciandolo fuori dal finestrino. L’azione non è sfuggita ai militari che hanno bloccato il veicolo e recuperato il pacchetto, all'interno del quale sono state rinvenute 35 dosi di cocaina, per un totale di 43 grammi.

Le operazioni di ricerca, estese agli occupanti e al mezzo, hanno permesso di rinvenire ulteriore materiale illecito, ovvero un panetto di hashish da 103 grammi, trovato addosso al passeggero e un coltello a serramanico con lama di 17 cm e una chiave esagonale in ferro di 29 cm, quest'ultima riposta nel vano portiera lato guida e pronta all'uso.

Gli arrestati sono un cittadino italiano del 1999, residente in provincia, e un uomo nato in Israele del 1958, senza fissa dimora in Italia. Entrambi i soggetti hanno precedenti penali. Per i due è stato convalidato l’arresto: l’israeliano in carcere, l’italiano agli arresti domiciliari.