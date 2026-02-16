Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Droga sintetica Mdpv dall’Olanda: tre arresti a Brescia

Andrea Cittadini
L’accusa, per i tre pregiudicati, è di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione della Polizia di Stato ha impedito che finissero sul mercato oltre 3mila dosi per un valore stimato di circa 100mila euro
Dalla perquisizione al sequestro
Dalla perquisizione al sequestro
AA

Tre etti di Mdpv (Metilenediossipirovalerone), potente droga sintetica con effetti superiori a quelli della cocaina, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Brescia, dove tre pregiudicati sono stati arrestati con l’accusa di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza era contenuta in tre pacchi provenienti dall’Olanda, intercettati dopo una segnalazione e monitorati dagli investigatori della Questura di Brescia.

Il sequestro 

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato i destinatari – un 53enne già ai domiciliari per reati legati alla droga, un 46enne e un 38enne con precedenti – bloccandoli mentre stavano per ritirare la spedizione. Oltre ai 300 grammi di Mdpv, le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di decine di pastiglie di ecstasy, 20 grammi di altre droghe sintetiche, 50 grammi di hashish, due bottigliette di popper, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, sette telefoni cellulari e una somma di denaro ritenuta provento dello spaccio.
Secondo gli inquirenti, l’operazione ha impedito che finissero sul mercato oltre 3mila dosi per un valore stimato di circa 100mila euro. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
drogaBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario