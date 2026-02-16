Droga sintetica Mdpv dall’Olanda: tre arresti a Brescia

Tre etti di Mdpv (Metilenediossipirovalerone), potente droga sintetica con effetti superiori a quelli della cocaina, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Brescia, dove tre pregiudicati sono stati arrestati con l’accusa di importazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza era contenuta in tre pacchi provenienti dall’Olanda, intercettati dopo una segnalazione e monitorati dagli investigatori della Questura di Brescia.

Il sequestro

Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato i destinatari – un 53enne già ai domiciliari per reati legati alla droga, un 46enne e un 38enne con precedenti – bloccandoli mentre stavano per ritirare la spedizione. Oltre ai 300 grammi di Mdpv, le perquisizioni domiciliari hanno portato al sequestro di decine di pastiglie di ecstasy, 20 grammi di altre droghe sintetiche, 50 grammi di hashish, due bottigliette di popper, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, sette telefoni cellulari e una somma di denaro ritenuta provento dello spaccio.

Secondo gli inquirenti, l’operazione ha impedito che finissero sul mercato oltre 3mila dosi per un valore stimato di circa 100mila euro. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti l’avviso orale di pubblica sicurezza, misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia.