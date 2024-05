Clusane e i Carabinieri ricordano il maresciallo Luigi Di Bernardo

A Clusane di Iseo i carabinieri hanno ricordato il 53° anniversario dalla morte del maresciallo capo Luigi Di Bernardo, medaglia d’oro al Valor militare alla Memoria (comandante della stazione Carabinieri di Iseo all’inizio degli anni ’70), deceduto il 25 Maggio 1971 durante un’attività di appostamento concluso tragicamente.

Erano presenti il nipote, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Iseo, oltre ai membri delle varie sezioni combattentistiche d’armi e Anc del territorio. È stata deposta al cippo commemorativo in via Risorgimento una corona d’alloro in onore al militare.