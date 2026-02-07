Giornale di Brescia
Clochard morti, il prefetto: «Non facciamo sentire solo chi aiuta»

Paolo Bertoli
I recenti decessi meritano un approfondimento istituzionale a tutti i livelli: è un tema sociale di cui tutta la comunità deve farsi carico
La panchina al parco caduti di Nassiriya, dove un clochard è stato trovato senza vita - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
La situazione dei senzatetto a Brescia, portata in primo piano dai due decessi di venerdì, merita un approfondimento istituzionale a tutti i livelli. Non è solo un problema di ordine pubblico e di decoro delle aree verdi ma un tema sociale di cui tutta la comunità deve farsi carico.

Sensibilizzazione

Per questo il prefetto Andrea Polichetti ha deciso di dedicare il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica previsto questo mercoledì in Prefettura alle persone che vivono in strada, invitando anche la sindaca del capoluogo Laura Castelletti, con cui «abbiamo convenuto sull’urgenza di sensibilizzare la rete delle unità di strada già attive sul territorio comunale» ha spiegato il Prefetto.

Un riferimento alle tante associazioni attive in città: «Le Forze di polizia danno il necessario supporto con l’attività di controllo del territorio comprese le aree verdi. Le associazioni svolgono interventi specifici nel dare protezione e assicurare soccorso. Naturalmente la storia complessa e il vissuto di queste persone spesso rendono difficile il compito di chi le aiuta - prosegue Polichetti. - Proprio per questo occorre anche qui agire insieme perché sia le persone in stato di bisogno che le persone che le aiutano non si sentano sole».

