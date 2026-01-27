Città di Brescia, uomo con braccialetto elettronico aggredisce infermiere

È stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato un 45enne bresciano che nei giorni scorsi ha aggredito un infermiere all’interno dell’Istituto clinico Città di Brescia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali e per maltrattamenti in famiglia, era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, ricoverata nella struttura, con applicazione del braccialetto elettronico.

L’allarme e l’aggressione

L’allarme è scattato tramite il 112 per una violenta aggressione in atto ai danni di un operatore sanitario. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volanti, l’uomo, non riuscendo ad accedere alla sala d’attesa, ha colpito con pugni e spinte la porta, urlando frasi minacciose, per poi schiaffeggiare e colpire al volto un infermiere. Dopo l’aggressione si è dato alla fuga, ma è stato individuato e bloccato pochi minuti dopo in via Crocifissa di Rosa. Accompagnato in Questura, dagli accertamenti è emerso che nei suoi confronti era stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi da lei frequentati.

Non essendo possibile procedere all’arresto per la trascorsa flagranza di reato, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per violenza a incaricato di pubblico servizio ed è stato disposta nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’Avviso orale di pubblica sicurezza.