Aggredisce un’infermiera e devasta l’ambulatorio: arrestato 43enne

Ha aggredito un’infermiera e danneggiato locali e attrezzature del Pronto soccorso dell’Istituto Città di Brescia: per questo un 43enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Bresciano, residente in città, l’uomo risulta già condannato in passato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Cos’è successo

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa della Questura tramite il 112 Nue per una violenta aggressione in corso all’interno della struttura sanitaria. Le volanti sono arrivate in pochi minuti. Gli agenti hanno raggiunto l’ambulatorio seguendo le urla provenienti dall’interno. Qui hanno trovato un paziente in forte stato di agitazione che stava minacciando un’infermiera.

Il tentativo di avviare un dialogo per calmarlo non ha avuto esito. L’uomo non mostrava alcuna collaborazione. Dopo momenti di tensione, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza. Una volta ristabilita la calma, sono state raccolte le testimonianze della vittima, del medico di turno e delle persone presenti.

Da quanto emerso, l’uomo si è sottoposto ai primi accertamenti clinici quando, senza un motivo apparente, ha iniziato a manifestare un’alterazione improvvisa del comportamento e un forte stato di agitazione. In un impeto d’ira ha strattonato il personale sanitario intervenuto per calmarlo, afferrando al bavero del camice una delle infermiere. Subito dopo ha danneggiato una sedia a rotelle e si è scagliato contro le protezioni dell’impianto elettrico. I danni hanno reso inagibile l’intero ambulatorio.

Accompagnato in Questura, al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato a struttura sanitaria e violenza a incaricato di pubblico servizio. È stato quindi messo a disposizione della Procura della Repubblica. Nei suoi confronti è stata emesso un avviso orale di pubblica sicurezza.