Cinghiali a passeggio per le strade di Manerbio

Tre cinghiali liberi per le strade della Bassa bresciana. Una foto scattata da un automobilista ieri a Manerbio, in via San Martino del Carso, sta spopolando sul web, ma oltre a generare like sta anche creando preoccupazione.

Leggi anche Viaggio a Lodrino, il paese decinghializzato per delibera

A scattarla è stato un ragazzo che stava rincasando. L’automobilista si è imbattuto negli animali e quindi si è fermato e, mentre attendeva il loro passaggio, ha scattato una fotografia che è diventata virale.