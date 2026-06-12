Cinema Eden d’Estate, causa sciopero salta la prima serata al Viridarium

L’inaugurazione dell’«Eden d’Estate» è rimandata a domani. La proiezione del primo film della rassegna di cinema all’aperto del Nuovo Eden è stata infatti annullata a causa dello sciopero dei lavoratori della cultura indetto per oggi in tutta Italia da Fp Cgil e Nidil Cgil. Anche il cinema Nuovo Eden in Carmine oggi resterà chiuso, si legge sul sito di Fondazione Brescia Musei.
Oggi alle 21.30 era in programma il film «Le città di pianura», che sarà riproposto domani alla stessa ora. La rassegna all’aperto, ospitata al Viridarium del Museo di Santa Giulia, durerà fino al 6 settembre. I biglietti acquistati per le proiezioni di oggi, sia del cinema all’aperto che di quello in Carmine, saranno rimborsati, fa sapere il Nuovo Eden. Per maggiori informazioni si può scrivere a info@nuovoeden.it o chiamare il numero 030.8174600.