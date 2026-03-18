Ciceroni e volontari: a Breno le Giornate Fai sono per tutti

Un coinvolgimento quasi totale delle energie brenesi. Tutta la cittadina si è messa in moto per mostrarsi al meglio nella nuova edizione delle Giornate Fai di primavera in programma sabato 21 e domenica 22. Dopo qualche anno, l’evento torna a Breno, ma non si tratterà di semplici visite a beni noti o meno; quest’anno in affiancamento agli storici volontari, tra cui molti brenesi, ci saranno anche «apprendisti ciceroni» del tutto speciali.

Leggi anche Giornate Fai, in visita a Breno tra beni storici e siti industriali

Volontari

Non si tratta solo degli studenti del liceo Golgi, ma anche di «volontari straordinari», ovvero di ragazzi disabili, o con «abilità differenti» dell’Anffas. «Sarà un coinvolgimento attivo – spiega Alessandra Giorgi, capogruppo Fai di Vallecamonica –, reso possibile da un percorso di preparazione e affiancamento che arricchisce il gruppo dei volontari, favorisce relazioni autentiche e contribuisce a costruire una comunità più consapevole e accogliente. Un’esperienza che dimostra come la cura del patrimonio culturale passi anche attraverso la valorizzazione delle persone e delle loro unicità».

Sarà possibile incontrare i «volontari straordinari» nelle visite guidate al duomo e nella chiesa di San Maurizio. Il coinvolgimento dei brenesi non si ferma qui. Le guide alla caserma dei vigili del fuoco volontari saranno condotte dai pompieri stessi, che illustreranno le dotazioni a loro disposizione per gli interventi. Attiva anche la collaborazione con le scuole, con momenti di visita dedicati solo ai bambini delle elementari, per avvicinarli ancora di più alla bellezza del territorio.

Agli alunni brenesi, sia della primaria sia delle medie, sarà consegnato il «passaporto della cultura», in collaborazione con l’istituto comprensivo di Breno: per ogni visita effettuata sarà apposto un timbro e chi completerà il passaporto riceverà un premio.

Inaugurazione

L’evento inaugurale, proposto dall’Associazione organistica di Valcamonica, si terrà venerdì sera con un concerto-narrazione dedicato all’organo del duomo. «Tutte queste iniziative sono state realizzate grazie a un lavoro di rete e squadra – afferma Alessandra Giorgi – con istituzioni, Comune, parrocchia, famiglie, aziende, proprietari dei beni, vigili del fuoco, associazioni e istituti scolastici, che ringraziamo per aver aperto i cuori e le porte di casa con massima disponibilità».

Gli altri beni saranno visitabili sabato dalle 14.30 alle 17.30, mentre domenica dalle 10.30 alle 17.30 saranno aperte la casa torre Ballardini (ora Pezzotti), la Metalcam, Nica laboratorio artigiano e il palazzo ex Banca di Vallecamonica.