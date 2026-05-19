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Cibo di strada: a Padenghe la finale degli European Street Food Awards

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio la piazza del paese si riempie di specialità gastronomiche, concerti e mercatini. Il pubblico e una giuria di esperti sceglieranno i migliori truck della cucina di strada
Padenghe ospiterà gli «European Street Food Awards»
Padenghe ospiterà gli «European Street Food Awards»

Per tre giorni piazza Gabriele d’Annunzio si trasformerà in un piccolo villaggio del gusto a cielo aperto, tra burger gourmet, olive ascolane, risotti, concerti e food truck arrivati da tutta Italia.

Da venerdì 22 a sabato 24 maggio, Padenghe ospiterà infatti una delle due finali italiane degli European Street Food Awards 2026, il principale contest europeo dedicato al cibo di strada. L’evento, organizzato da Eatinero, porterà nell’amena località gardesana una selezione di operatori provenienti da diverse regioni italiane, chiamati a contendersi l’accesso alla finale europea del concorso.

La sfida dei truck e i premi in palio

In gara ci saranno sia il premio assegnato dalla giuria tecnica sia il «People’s Choice Award», deciso direttamente dal pubblico attraverso le votazioni raccolte durante il festival.

La manifestazione, storicamente accolta dal parco del Vaso Rì, si sposta quest’anno nel centro storico, a pochi passi dal municipio, con l’obiettivo di trasformare la piazza in uno spazio di incontro tra cucina di strada, musica e intrattenimento.

Tra i truck presenti ci saranno specialità molto diverse tra loro: dagli arrosticini agli smash burger, fino ai risotti gourmet, alle proposte plant-based e allo street food emiliano. La giuria tecnica sarà composta dallo chef Roberto Abbadati, dalla sommelier Cristina Franzini e dal degustatore Simone Massenza.

Mercatini, area bimbi e spettacoli live

Accanto alla parte gastronomica sono previsti concerti live ogni sera, area bimbi e, domenica, anche un market Handmade & Vintage curato da Retrovibes Events.

Venerdì 22 maggio apertura alle 18 con il concerto degli Skyfall Trio alle 21. Sabato 23 la finale della giuria tecnica è in programma dalle 11.30, seguita in serata dal live dei Klezma. Domenica 24 chiusura con il Cadillac Circus. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

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European Street Food Awardscibo di stradaPadenghe

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