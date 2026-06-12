Chiude per sbaglio i suoi bimbi in auto al sole, li salvano i carabinieri

Il fatto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato della Bassa Bresciana: la mamma ha inavvertitamente lasciato le chiavi nell’abitacolo ed è scattato il sistema di chiusura automatica

12 giugno 2026 1 ' di lettura

Il salvataggio dei bimbi da parte dei carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti bimbi chiusi in autobimbi salvati Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...