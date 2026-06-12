Chiude per sbaglio i suoi bimbi in auto al sole, li salvano i carabinieri

Momenti di apprensione nella giornata di giovedì nel parcheggio di un supermercato della Bassa Bresciana, dove due bambini piccoli sono rimasti chiusi all’interno dell’auto della madre a causa di una chiusura accidentale.
Cos’è successo
L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino presente sul posto e della stessa madre dei minori. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Verolanuova, che hanno trovato i due bambini bloccati nell’abitacolo e in evidente stato di disagio e agitazione, anche a causa delle alte temperature. Valutata l’impossibilità di aprire il veicolo dall’esterno e per evitare che la situazione potesse peggiorare, i militari sono intervenuti rapidamente riuscendo ad aprire l’auto e a mettere in salvo i piccoli.
I bambini, apparsi subito in buone condizioni, sono stati affidati al personale del 118, già presente sul posto, per i controlli medici di routine. Entrambi sono risultati in buono stato di salute.
Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la madre era appena rientrata dalla spesa con i figli quando, chiudendo le portiere, avrebbe lasciato involontariamente le chiavi all’interno dell’abitacolo, provocando l’attivazione del sistema di chiusura automatica e il conseguente blocco delle portiere.