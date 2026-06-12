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Chiude per sbaglio i suoi bimbi in auto al sole, li salvano i carabinieri

Il fatto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato della Bassa Bresciana: la mamma ha inavvertitamente lasciato le chiavi nell’abitacolo ed è scattato il sistema di chiusura automatica
Il salvataggio dei bimbi da parte dei carabinieri
Il salvataggio dei bimbi da parte dei carabinieri

Momenti di apprensione nella giornata di giovedì nel parcheggio di un supermercato della Bassa Bresciana, dove due bambini piccoli sono rimasti chiusi all’interno dell’auto della madre a causa di una chiusura accidentale.

Cos’è successo

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cittadino presente sul posto e della stessa madre dei minori. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Verolanuova, che hanno trovato i due bambini bloccati nell’abitacolo e in evidente stato di disagio e agitazione, anche a causa delle alte temperature. Valutata l’impossibilità di aprire il veicolo dall’esterno e per evitare che la situazione potesse peggiorare, i militari sono intervenuti rapidamente riuscendo ad aprire l’auto e a mettere in salvo i piccoli.

I bambini, apparsi subito in buone condizioni, sono stati affidati al personale del 118, già presente sul posto, per i controlli medici di routine. Entrambi sono risultati in buono stato di salute.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, la madre era appena rientrata dalla spesa con i figli quando, chiudendo le portiere, avrebbe lasciato involontariamente le chiavi all’interno dell’abitacolo, provocando l’attivazione del sistema di chiusura automatica e il conseguente blocco delle portiere.

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bimbi chiusi in autobimbi salvati
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