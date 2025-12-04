Il chiosco della spiaggia d’Oro a Desenzano avrà una gestione più inclusiva

La prossima gestione del chiosco della spiaggia d’Oro sarà riservata alle cooperative sociali. È l’indicazione contenuta nella mozione presentata da tutti i gruppi di minoranza e approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Desenzano, con il pieno appoggio anche dell’Amministrazione. Una convergenza non così frequente, che fotografa però una volontà già maturata nella Giunta.

In aula

Il testo impegna sindaco e Giunta a predisporre un nuovo bando con partecipazione riservata alle cooperative di tipo B, ovvero quelle che prevedono l’inserimento lavorativo di persone con disabilità o svantaggio. La clausola varrà anche se la gara venisse gestita dall’Autorità di bacino, ma non sarà il caso: il bando sarà comunale.

Lo ha chiarito il sindaco Guido Malinverno, spiegando che l’area non comprende tratti di spiaggia e che, proprio per le sue caratteristiche, non è adatta a una gestione commerciale tradizionale. «Non ha accesso diretto al lago, è piccola e accanto ha già un’altra attività – ha detto –. Non avrebbe senso chiedere cifre elevate. È invece il luogo ideale per un’attività sociale».

Anche per questo, ha ricordato, la Giunta aveva già deciso di orientarsi verso un affidamento riservato alle cooperative di tipo B, e ha già avviato la procedura per predisporre il bando.

La mozione si inserisce così in una cornice più ampia, che ha trovato nuova concretezza con la delibera approvata dalla Giunta il 25 novembre: con un investimento da 80mila euro, interamente finanziato dal Comune, si procederà a piccoli interventi di riqualificazione interna – tinteggiature, impianti, pavimentazioni – e soprattutto all’acquisizione della porzione di fabbricato adiacente, oggi di proprietà privata, per garantire uno spazio adeguato all’attività futura.

Un nuovo modello

La spiaggia d’Oro si distingue così da altre aree del litorale, come il Desenzanino o Rivoltella, dove la valorizzazione economica ha guidato bandi aperti al mercato. In questo caso l’obiettivo dichiarato è diverso: offrire un servizio, garantire decoro, e creare un’opportunità di lavoro per chi rischia di restarne escluso.

Un modello che ha trovato consenso unanime in aula. Il consigliere Bernardo Comini ha ricordato il valore del lavoro come strumento di inclusione: «Le cooperative offrono un doppio servizio – ha detto –: quello per l’ente, e quello per le persone che fanno lavorare. Un aspetto che non va trascurato».

Le cooperative di tipo B, a differenza di quelle di tipo A che operano nel settore socio-sanitario, si occupano di integrazione lavorativa: garantiscono servizi e assumono persone in condizione di svantaggio, creando percorsi professionali e di autonomia.

La concessione attuale è stata prorogata fino al 15 gennaio 2026. Entro quella data il nuovo bando dovrà essere pubblicato e assegnato. Gli uffici comunali, ha confermato il sindaco, sono già stati incaricati di procedere.