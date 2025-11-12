Vandali al chiosco di Paitone: danneggiati i nuovi serramenti

Il chiosco di Paitone è tornato nel mirino dei vandali. Nella serata di ieri, martedì 11 novembre, delle persone hanno danneggiato gravemente i nuovi serramenti, installati da pochissimi giorni.

Non si tratta del primo episodio: la struttura, situata nel parco del paese, era già stata presa di mira in passato. L’allarme è scattato subito grazie ai residenti che hanno segnalato rumori e movimenti sospetti, consentendo ai Carabinieri di intervenire prontamente.

Leggi anche Paitone, i giovani ripuliscono il paese ma i vandali lo sporcano di nuovo

Secondo quanto si apprende, i militari dell’Arma hanno già identificato i responsabili, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

«Un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno immediatamente segnalato rumori e comportamenti sospetti – ha dichiarato l’Amministrazione comunale in una nota –. La collaborazione della comunità è fondamentale: chi colpisce un bene pubblico, colpisce tutti noi».