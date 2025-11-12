Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValsabbia

Vandali al chiosco di Paitone: danneggiati i nuovi serramenti

Erik Fanetti
La struttura era già stata presa di mira in passato. Responsabili identificati anche grazie alle telecamere
Le condizioni della struttura - © www.giornaledibrescia.it
Le condizioni della struttura - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il chiosco di Paitone è tornato nel mirino dei vandali. Nella serata di ieri, martedì 11 novembre, delle persone hanno danneggiato gravemente i nuovi serramenti, installati da pochissimi giorni.

Non si tratta del primo episodio: la struttura, situata nel parco del paese, era già stata presa di mira in passato. L’allarme è scattato subito grazie ai residenti che hanno segnalato rumori e movimenti sospetti, consentendo ai Carabinieri di intervenire prontamente.

Secondo quanto si apprende, i militari dell’Arma hanno già identificato i responsabili, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

«Un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno immediatamente segnalato rumori e comportamenti sospetti – ha dichiarato l’Amministrazione comunale in una nota –. La collaborazione della comunità è fondamentale: chi colpisce un bene pubblico, colpisce tutti noi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
chioscovandaliPaitone
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario