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Chiedono soldi al telefono a nome del Comune: tentata truffa a Bione

L’Amministrazione comunale precisa come non chieda mai telefonicamente denaro, bonifici, codici personali o dati bancari
Erik Fanetti
Il municipio di Bione - © www.giornaledibrescia.it
Il municipio di Bione - © www.giornaledibrescia.it

Il Comune di Bione ha messo in guardia la cittadinanza da un tentativo di truffa che vede coinvolto impropriamente proprio il nome dell’Amministrazione comunale. Sono infatti in corso telefonate ingannevoli da parte di falsi operatori che si presentano come incaricati del Comune e chiedono il versamento di somme di denaro.

Per rendere credibile la richiesta, i truffatori fanno riferimento a presunti contributi economici o ad altre motivazioni del tutto inventate, cercando così di convincere le persone contattate a effettuare un pagamento.

Di fronte a questi tentativi, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Zanotti, invita i cittadini a prestare la massima attenzione e ricorda che il Comune non chiede mai telefonicamente denaro, bonifici, codici personali o dati bancari. Qualsiasi chiamata di questo genere deve quindi essere considerata sospetta e l’accaduto segnalato quanto prima alle Forze dell’Ordine tramite il Nue 112.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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