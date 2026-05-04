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Chiari, ubriaco minaccia i sanitari e aggredisce i carabinieri: denunciato

L’intervento è partito dopo la mezzanotte: a chiedere supporto il personale sanitario del Pronto Soccorso
Una pattuglia di Carabinieri davanti all'ospedale di Chiari - © www.giornaledibrescia.it
Una pattuglia di Carabinieri davanti all'ospedale di Chiari - © www.giornaledibrescia.it

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