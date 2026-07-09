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Chiari, ladri nella sede dei Vigili del fuoco per rubare attrezzi da scasso

Il colpo è andato praticamente in fumo, visto che sono riusciti a prendere soltanto un piccone, ma l’episodio è stato duramente condannato anche dal vicesindaco
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I carabinieri e la Polizia locale giunti sul posto
I carabinieri e la Polizia locale giunti sul posto

Un colpo di fatto andato in fumo, ma la cosa che più ha dato fastidio è che i ladri abbiano preso di mira il distaccamento dei Vigili del fuoco di Chiari. La casa dei volontari che ogni giorno sacrificano il proprio tempo libero per intervenire in casi di emergenza.

La denuncia

A denunciare pubblicamente l’episodio è stato il vicesindaco di Chiari, Roberto Campodonico: «Esprimo, anche a nome dell’Amministrazione comunale, solidarietà ai Vigili del Fuoco e alla Protezione civile di Chiari per l’intrusione con danneggiamenti subita nella notte tra mercoledì e giovedì nella sede di Via Campagnola, 1. Il tentativo di furto alla probabile ricerca di strumenti per compiere effrazioni e furti con scassinamento non è riuscito, comportando esclusivamente alcune manomissioni delle strutture di ingresso facilmente riparabili. Le Forze dell'Ordine prontamente allertate stanno conducendo le indagini e i rilievi utili a identificare i malviventi».

Il fatto

Stando a quanto emerso, i ladri sono entrati stanotte, dopo aver forzato la porta sul retro. In sede c’erano i volontari di turno, ma nessuno ha sentito nulla, anche perché i ladri alla fine sono scappati a mani vuote, hanno rubato solo un piccone.

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