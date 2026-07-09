Chiari, ladri nella sede dei Vigili del fuoco per rubare attrezzi da scasso

Il colpo è andato praticamente in fumo, visto che sono riusciti a prendere soltanto un piccone, ma l’episodio è stato duramente condannato anche dal vicesindaco

Simone Bracchi Giornalista 09 luglio 2026 1 ' di lettura

I carabinieri e la Polizia locale giunti sul posto Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Vigili del fuocofurtopolizia localecarabinieridistaccamentoChiari Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...