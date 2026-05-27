Chiari, rogo nella chiesa sconsacrata accanto alla Bertinotti Formenti

Un incendio ha interessato una chiesa sconsacrata in ristrutturazione accanto alla Fondazione Bertinotti Formenti, centro sociale per ragazzi con disabilità, in via cardinale Rangoni a Chiari. Le fiamme hanno coinvolto la copertura dell’edificio, con il tetto completamente bruciato. Al momento del rogo erano in corso lavori di coibentazione.
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia, con autobotti e con il carro attrezzato per le maschere e le bombole d’aria compressa utilizzate nei respiratori. Le protezioni si sono rese necessarie per la presenza di materiali isolanti poliuretanici, la cui combustione può sviluppare gas tossici, mentre la lana di roccia non è infiammabile. Non risultano persone coinvolte.
La fondazione non è stata intaccata
Secondo quanto riferito dal vicesindaco di Chiari Roberto Campodonico, si tratta di una chiesa sconsacrata in fase di cantiere, con struttura in parte in legno e cemento. «La “chiesa di campagna”, la chiamano. Fortunatamente non è successo nulla di grave. La fondazione accanto non è stata intaccata. Ci sono stati un po’ di fumo e fiamme, ma i ragazzi sono stati portati al sicuro», ha dichiarato.
Tra le ipotesi sulle cause, una possibile interazione tra catrame e assi in legno della copertura che avrebbe innescato il rogo.