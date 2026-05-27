Chiari, rogo nella chiesa sconsacrata accanto alla Bertinotti Formenti

Un incendio ha interessato una chiesa sconsacrata in ristrutturazione accanto alla Fondazione Bertinotti Formenti, centro sociale per ragazzi con disabilità, in via cardinale Rangoni a Chiari. Le fiamme hanno coinvolto la copertura dell’edificio, con il tetto completamente bruciato. Al momento del rogo erano in corso lavori di coibentazione.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chiari, Palazzolo e Brescia, con autobotti e con il carro attrezzato per le maschere e le bombole d’aria compressa utilizzate nei respiratori. Le protezioni si sono rese necessarie per la presenza di materiali isolanti poliuretanici, la cui combustione può sviluppare gas tossici, mentre la lana di roccia non è infiammabile. Non risultano persone coinvolte.